الاحتلال يصدر 16 قرارا بمصادرة أراض فلسطينية في الضفة

منذ 3 يوم

أفاد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وليد عساف، بأن الأيام الثلاثة الماضية شهدت إصدار نحو 16 قرارا إسرائيليا "بوضع اليد على أراض فلسطينية، في محاولة إسرائيلية لخلق واقع جديد في الضفة الغربية".

وأشار عساف إلى أن القرارات من شأنها مصادرة مئات الدونمات.

ونوه إلى أن جزءا من القرارات "يستهدف شق طرق التفافية لربط المستوطنات الإسرائيلية بعضها ببعض، وربطها بمدينة القدس والداخل المحتل".



وقال عساف: "تهدف القرارات لخدمة المشروع الاستيطاني، وإبقاء السيطرة الكاملة على الأرض الفلسطينية، ومواردها الطبيعية، وإبقاء الفلسطيني على الهامش".

ومن جهة متصلة، نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر إعلامية عبرية، أن أعضاء كنيست من أحزاب ائتلاف حكومة اليمين الإسرائيلية قدموا مشاريع قوانين، تهدف إلى ضم مناطق واسعة في الضفة الغربية المحتلة إلى "إسرائيل"، وفرض السيادة عليها.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم"، إن رئيسة حزب "اليمين الجديد"، أيليت شاكيد، قدمت، الأحد، مشروع قانون يقضي بفرض القانون والنفوذ والإدارة الإسرائيلية على مناطق غور الأردن والكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون"، الواقعة جنوبي القدس المحتلة ومحيط مدينة بيت لحم، ومستوطنة "معاليه أدوميم" الواقعة شرقي القدس.

ويشمل مشروع القانون فرض "سيادة" إسرائيل على مستوطنات "معاليه أدوميم" و"غوش عتصيون" و"أفرات" و"بيتار عيليت"، التي تشمل مناطق صناعية ومواقع أثرية وطرقات، وعلى كافة مستوطنات غور الأردن.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن عضوة الكنيست شيران هسكل، من حزب الليكود، قدمت أيضا، مشروع قانون لفرض "سيادة" إسرائيل على غور الأردن وشمال البحر الميت.