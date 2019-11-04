هنية خلال لقاؤه ملادينوف: يؤكد علي موقف حركة حماس الإيجابي وجاهزيتها لإنجاح الانتخابات

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية ظهر اليوم ، خلال لقاؤه مع نيكولاي ملادينوف المبعوث الخاص للأمم المتحدة في الشرق الأوسط، علي موقف حركة حماس الإيجابي وجاهزيتها لإنجاح الانتخابات. و جرى خلال اللقاء بحث معمق في كيفية إنجاح إجراء الانتخابات العامة والشاملة وصولًا إلى إنهاء كامل للانقسام الفلسطيني.

ورحب رئيس الحركة بالموقف الإيجابي للأمم المتحدة، والداعم لهذه الخطوة، آملاً أن تحقق أهدافها في توحيد الصف الفلسطيني.

واستعرض مواقف الفصائل الإيجابية وحرصها على إتمام هذه العملية، وتأكيدها على ضرورة عقد اللقاء الوطني لترتيب إجراء الانتخابات وإنجاحها قبل الشروع في الإجراءات الفنية، معتبرًا أن الانتخابات حق للمواطن الفلسطيني، كما هي في الوقت نفسه استحقاق وطني.

من جانبه أشاد السيد نيكولاي ملادينوف بموقف حركة حماس الإيجابي، وحرصها على إنجاح العملية الانتخابية، وأكد أن الأمم المتحدة أيضًا ستلعب دورًا مهمًا لضمان نجاح هذه العملية، مشدداً على ضرورة تحقيق التوافق الوطني في الخطوات كافة لضمان النجاح وتحقيق الشفافية، وصولاً إلى تحقيق خارطة طريق عادلة لإنهاء الانقسام.