السنوار: سنضرب تل أبيب حال استمر الخناق على غزة

هدد "يحيى السنوار" رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قادة الاحتلال في حال استمر الحصار المفروض على القطاع، وما نتج عنه من أزمات إنسانية.

وخلال لقاء شبابي بمدينة غزة يوم أمس، قال السنوار: لن نقبل استمرار هذه الحالة، ولن نقبل ببقاء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، ولن نصبر أكثر من ذلك، مُشيرًا إلى أن حل مشكلة غزة الإنسانية، لابد وأن تكون أولوية لأي حكومة قادمة للاحتلال.



وحسب السنوار، فإن الأزمة الإنسانية ضربت كافة مناحي الحياة بسبب الحصار والعقوبات المفروضة عليه، مضيفا أنه تم اتخذا قرار بأنه إذا استمرت، ستنفجر الأوضاع في وجه المحاصرين.



وأضاف رئيس حماس: جرى إبلاغ الوسيط بين المقاومة والاحتلال، بأننا سنضرب تل أبيب على مدار ستة شهور كاملة، إن استمر تضييق الخناق على قطاع غزة"، منوها إلى أنه بعد ذلك "بدأت الاتصالات تهل علينا.

وتابع: لدينا قوة عسكرية في قطاع غزة يعتد بها ويحسب العدو لها كل حساب، موضحا أنه "لدينا مئات الكيلومترات من الأنفاق وآلاف الكمائن ومضادات الدروع والقذائف الصاروخية المصنعة محليا.



واختتم تصريحاته لافتًا إلى أن فصائل المقاومة الفلسطينية نجحت في تشكيل غرفة العمليات المشتركة، بمشاركة 13 جناحا عسكريا، للتصدي لعدوان الاحتلال، مؤكدا أن المقاومة لن تسمح للاحتلال بتغيير قواعد الاشتباك.

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