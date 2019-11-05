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قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينيا بعد مداهمات بالضفة المحتلة

منذ 2 يوم
عدد القراءات: 511
قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينيا بعد مداهمات بالضفة المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء، عددا من الفلسطينيين في مدن متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وفي بيان صادر عن جيش الاحتلال، أشار إلى أنه  اعتقل 12 فلسطينيا في مناطق متعددة في الضفة الغربية خلال ساعات الليل الماضية، بزعم الضلوع بنشاطات شعبية، وتم إحالتهم للتحقيق.

وفي نفس السياق قالت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة شبان جميعهم أسرى محررين، من مخيم عايدة شمال بيت لهم، موضحة أن "المعتقلين هم، عمر عماد راضي، ومروان فرارجة، ويزن حمزة الكردي، ورامي ناصر عساف".
يُجدر الإشارة إلى أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال وصل إلى 5700، بينهم 230 طفلا و48 امرأة و500 معتقل إداري، و1800 مريض، منهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.

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