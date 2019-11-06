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الاحتلال يصادق علي"قطار هوائي" فوق المسجد الأقصى

منذ يوم
عدد القراءات: 272
الاحتلال يصادق علي"قطار هوائي" فوق المسجد الأقصى

في إطار عمليات التهويد والاستيطان في البلدة القديمة بالقدس المحتلة؛ ضمن مساعي الاحتلال لتغييب الهوية العربية والإسلامية في المدينة المقدّسة في ظل الثيات العربي العميق ، صادقت ما تسمى "الهيئة الوزارية لشؤون السكن" بالكيان الصهيوني ،على خطة إنشاء "القطار الهوائي" الذي يربط جبل الزيتون بحائط البراق في المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية الصحيفة العبرية أنّ المخطط يمر بين "حديقة الجرس" المحاذية لحي الطالبية، وموقع في قرية سلوان، حيث تخطط جمعية "إلعاد" الاستيطانية لبناء مركز كبير للزوار هناك، إضافة إلى وجود محطة أخرى في موقف جبل الزيتون.

وسيكون القطار المزمع إنشاؤه قادرًا على نقل نحو 3 آلاف مسافر في الساعة في كل اتجاه، كما يستغرق السفر فيه نحو أربعة دقائق ونصف الدقيقة في عربات قادرة على استيعاب 10 مسافرين.

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