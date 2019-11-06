حماس تؤكد جديتها في التعاطي مع موضوع الانتخابات

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر ، جديتها بالتعاطي مع موضوع الانتخابات الفلسطينية، وإصرارها على ممارسة الشعب حقه في اختيار من يمثله في الهيئات المختلفة

وصرح المتحدث باسم الحركة حازم قاسم "من جديد أكدت حركة حماس اليوم جديتها الكاملة في التعاطي مع موضوع الانتخابات، وإصرارها على أن يمارس الشعب حقه (الرئاسة والمجلس التشريعي والمجلس الوطني)، واعتبار ذلك حق أصيل لشعبنا يجب أن تتكاتف الحالة الوطنية من أجل إتمامه".

وأضاف "شعبنا الفلسطيني الذي يواصل نضاله ضد الاحتلال وسياسته الإجرامية، ويقاوم كل محاولات كسره، يستطيع أن يدير عملية انتخابية حقيقة عبر حوار ينتج توافقاً وطنيًا".