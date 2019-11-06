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حماس تُعلن رفضها ترحيل ممثل هيومن رايتس ووتش

منذ يوم
عدد القراءات: 402
حماس تُعلن رفضها ترحيل ممثل هيومن رايتس ووتش

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الأربعاء ، رفضها طرد الاحتلال الإسرائيلي ممثل "هيومن رايتس ووتش" في الأراضي المحتلة "عمر شاكر".

وحسب تصريحات الناطق باسم الحركة "فوزي برهوم"، فإن القرار يعكس مدى عنصرية هذا الكيان الصهيوني وفاشيته، ويهدف إلى حجب الحقيقة عن العالم، وعن المؤسسات الحقوقية والإنسانية والدولية.

وأضاف برهوم: القرار يجب أن يشكل حافزا لهيومن رايتس ووتش وغيرها من المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان؛ لمواصلة وتكثيف عملها في كشف وتوثيق كل انتهاكات وجرائم الاحتلال في فلسطين المحتلة، منوهًا إلى أهمية أن يعرف العالم مدى الظلم الكبير الواقع على الشعب الفلسطيني جراء ممارسات الاحتلال وانتهاكاته وجرائمه بحق شعبنا وأرضه ومقدساته على مدار سنوات الاحتلال.

واختتم المسئول الحمساوي تصريحاته قائلاً: استمرار هذه السياسات العدائية من قبل الاحتلال الإسرائيلي للمؤسسات الدولية والحقوقية والمتزامنة مع ازدياد وتيرة الجرائم والانتهاكات اليومية بحق الشعب الفلسطيني بحاجة إلى الإسراع في اتخاذ الخطوات والإجراءات العملية والفاعلة من قبل المنظومة الدولية لوقف جرائمه، وضمان محاسبته ومحاكمته في محكمة الجنايات الدولية.

وكانت محكمة الاحتلال قد قررت أول أمس الاثنين، ترحيل ممثل "هيومن رايتس ووتش" في الأراضي المحتلة "عمر شاكر".

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