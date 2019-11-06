حماس: العلاقة بين العرب والاحتلال علاقة صراع إلى أن يزول

أشار المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس "حازم قاسم"، إلى أن بعض الأطراف في المنطقة ترتكب جريمة كبيرة بحق القضية الفلسطينية، بعد تأكيد نتنياهو بأن الدول العربية باتت لا تتعامل مع إسرائيل كـ"عدو" بل كـ"حليف".

وفي تصريح لوكالة شهاب اليوم الأربعاء قال قاسم: الأطراف التي يتحدث عنها نتنياهو هي أطراف معزولة عن الأمة وتتعارض مع ضميرها الجمعي، وموقفها الأصيل باعتبار الاحتلال الإسرائيلي هو العدو المركزي لهذه الأمة.

وأوضح أن التباهي المستمر من نتنياهو بعلاقته مع بعض الأطراف العربية يدلل على أنها مصلحة للاحتلال الإسرائيلي، تقوم على أنقاض الحقوق العربية والتي تتحقق بمزيد من الجرائم ضد شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية.

كما شدد على أن أي حالة للتطبيع هي تعزز للموقف الصهيوني في المحافل المختلفة، وهو ما يعني الضغط على شعبنا وإضعافه في مواجهة الاحتلال وسياسته العدوانية. مؤكدًا على أن العلاقة بين جموع الأمة والاحتلال هي علاقة صراع إلى أن يزول عن أرضنا الفلسطينية.