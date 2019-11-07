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قوات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينيًا بالضفة وتهدم منزل أسير

منذ 6 ساعة
عدد القراءات: 165
قوات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينيًا بالضفة وتهدم منزل أسير

اعتقلت قوات الاحتلال فجر الخميس، 11 فلسطينيا من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، فيما هدمت منزل أسير برام الله.

وشنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات ومداهماتٍ واسعة في منازل المواطنين بالضفة الغربية المحتلة، فيما أخذت قياسات منزل الأسير الفلسطيني قاسم شلبي في قرية كوبر برام الله تمهيدًا لهدمه.

والأسير شلبي أحد أعضاء الخلية التي نفذت الهجوم بالقرب من مستوطنة "دوليب" في 23 أغسطس الماضي، وقتلت فيه مستوطنة وأصيب اثنان آخران.

في سياق متصل، اعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، صيادين اثنين وصادرت مركبهما قبالة بحر مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

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