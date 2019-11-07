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قلق أوروبي من اعتقال الاحتلال لوزير "القدس" الفلسطيني

منذ 5 ساعة
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قلق أوروبي من اعتقال الاحتلال لوزير "القدس" الفلسطيني

أعرب الاتحاد الأوروبي، عن قلقه، إزاء تكرار اعتقال إسرائيل لوزير شؤون القدس الفلسطيني، فادي الهدمي.

ويوم الأحد الماضي حققت المخابرات الإسرائيلية لمدة 6 ساعات مع الوزير الفلسطيني، بعد اعتقاله من منزله في حي الصوانة في مدينة القدس الشرقية.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية، ورؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، الخميس، في تصريح مكتوب مشترك وصلت نسخة منه لوكالة الأناضول:"" هذا ثالث اعتقال له منذ توليه منصبه في أبريل/نيسان الماضي، وتعبّر بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله عن قلقها إزاء الاعتقالات والمداهمات الأخيرة لكبار ممثلي السلطة الفلسطينية في القدس".

ولفت :" أكد الاتحاد الأوروبي باستمرار أنه لن يعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي يتفق عليها الطرفان، يجب أن يتم تحقيق تطلعات الطرفين وإيجاد طريقة من خلال المفاوضات لحل وضع القدس كعاصمة مستقبلية للدولتين".

وصعد الاحتلال في الأشهر الأخيرة من عمليات الاعتقال والاستيطان، وهدم المنازل الفلسطينية في القدس الشرقية.

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