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تُقدر بملايين الدولارات.. الشاباك يزعم وجود تمويلات إيرانية للضفة وغزة

منذ 4 ساعة
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تُقدر بملايين الدولارات.. الشاباك يزعم وجود تمويلات إيرانية للضفة وغزة

زعم جهاز الشاباك الصهيوني انه صادر أموالا يقوم أشخاص يعملون بالصرافة بنقلها من إيران للضفة الغربية وقطاع غزة، مُشيرة إلى أنها تُقدر بعشرات ملايين الدولارات.

وفي بيان نُشر على بعض المواقع الصهيونية، فقد جرى متابعة صرافي الأموال الذين اتبعوا طرقا لإيصال الأموال الّتي يأتي معظمها من إيران، عن طريق حزب الله في لبنان، ومن هناك إلى غزة.

ووفق مزاعم الشاباك فانه وبعد تلك العملية يتم تهريب جزء من هذه الأموال عبر المعابر إلى الضفة الغربية أو عبر تحويل مخفي عن طريق البنك، في حال لم تقبض عليه إسرائيل حيث يتم استخدام هذه الأموال لتمويل أعمال خيرية، مثل الصدقة أو التعليم، في الضفة الغربية ومنها تصل الى أشخاص كي ينفذوا عمليات في الضفة الغربية.

وقال ضابط في قيادة المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال أتحدث عن عشرات ملايين الدولارات حيث تختار حماس أساليب مختلفة لإيصال الأموال للنشطاء والتي يجري متابعتها من قبلنا.

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