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حماس تبدأ مشاورات مع الفصائل حول "الانتخابات"

منذ 3 ساعة
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حماس تبدأ مشاورات مع الفصائل حول "الانتخابات"

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الخميس 7 نوفمبر ، في تصريح ، إنها بدأت سلسلة مشاوراتها مع الفصائل الفلسطينية، وقوى المجتمع المدني، حول الانتخابات.

وأضافت، أن هذه المشاورات ستستمر لمدة يوميْن "وصولا لما يحقق مصلحة الشعب".

وأوضحت حماس أن هذه المشاورات تأتي "استمرارا للأجواء الإيجابية المتعلقة بإجراءات الانتخابات، وحرصا على إنجاحها الانتخابات".
ويأتي هذا الموقف، في أعقاب الإعلان عن أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يريد إصدار المرسوم الرئاسي الخاص بعقد الانتخابات، قبل عقد اللقاء الوطني المتعلق ببحث آلية إجرائها، وهو ما يخالف مطالب حماس وفصائل أخرى.

ولم تعقب حماس، بشكل رسمي على موقف الرئيس عباس، حتى الآن.

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