تعرض 13 قرية ايرانية للهدم والتخريب نتيجة الزلزال

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

منذ 11 يوم

تعرضت 13 قرية للهدم والتخريب نتيجة الزلزال الذي ضرب شمال غربي ايران فجر اليوم.وقال الهلال الاحمر لمحافظة آذربيجان الشرقية عن تعرض اكثر من 65 قرية لاضرار بسبب الزلزال الذي ضرب شمال غربي ايران اضافة الى الهدم والتخريب الذي شمل اكثر من 13 قرية.

وقد اصاب الدمار الاكبر قرية "فرنكش" التي فقدت نتيجة الزلزال اكثر من خمسة اشخاص من ساكنيها.

وعلى اثر وقوع الزلزال بدأت المنظمات المعنية بنصب الخيام لأهالي المنطقة في بلدة فرنكش التابعة لقضاء ميانة ويقوم اكثر من 24 فريقا في عمليات الاسعاف اضافة الى مروحيتين تم ارسالهما الى المنطقة المنكوبة

يذكر ان زلزالا قويا نسبيا بلغت شدته 5.9 درجة على مقياس ريختر ضرب فجر اليوم الجمعة ضواحي بلدة "تَرك" التابعة لمدينة ميانة بمحافظة اذربيجان الشرقية شمال غرب ايران.

واعلن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان هذا الزلزال وقع في الساعة 02:17:03 من فجر اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي (22:43:03 مساء الخميس بتوقيت غرينتش).

واضاف ان الزلزال وقع في عمق 2 كم من سطح الارض وعند التقاء خطي العرض الشمالي 47.64 والطول الشرقي 37.76 درجة.