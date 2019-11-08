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"مستمرون" .. الاستعداد لجمعة جديدة من مسيرات العودة في غزة

منذ 4 ساعة
عدد القراءات: 145
"مستمرون" .. الاستعداد لجمعة جديدة من مسيرات العودة في غزة

يستعد الفلسطينيون، للمشاركة في الفعاليات الشعبية للجمعة الثانية والثمانين من مسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة تحت عنوان "مستمرون" ، مؤكدين على الاستمرار في مسيراتهم التي انطلقت في أذار/ مارس 2018.

وأطلقت الهيئة الوطنية العليا لمخيمات مسيرة العودة وكسر الحصار، على اليوم؛ جمعة "مستمرون"، في تأكيد منها على "استمرار مسيرة العودة وكسر الحصار، ورفض تهديدات العدو المتواصلة ضد القطاع.

وذكرت أنها "ستعمل على نقلها وتمددها الجغرافي، وتطويرها باعتبارها مسار كفاحي مستدام؛ أعاد رسم الأمل أمام الأجيال وجعلت فلسطين حاضرة في الذهن وقريبة من عيون وقلوب الأجيال الصاعدة".

ورأت الهيئة، أنه "من المعيب على جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بقاء الحصار على 2 مليون فلسطيني في قطاع بغزة، ناهيك عن عار بقاء القدس وكنيسة القيامة بيد الصهاينة الغزاة.
وطالبت تلك المؤسسات "بتبني قرارات حاسمة وجريئة بإنهاء الحصار الظالم عن غزة أولا، ووقف كل أشكال التعاون مع الكيان الصهيوني، ودعم حق شعبنا في التحرير والعودة".
وفي الشأن الفلسطيني الداخلي، أكدت على أهمية عقد "انتخابات حرة ونزيهة وشاملة؛ للمنظمة والرئاسة والمجلس التشريعي.

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