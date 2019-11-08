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بالصور: مستوطنون يعطبون إطارات مركبات فلسطينية قرب القدس

منذ 3 ساعة
عدد القراءات: 144
بالصور: مستوطنون يعطبون إطارات مركبات فلسطينية قرب القدس

أعطب مستوطنون، صباح الجمعة 8 نوفمبر، عجلات عشرات المركبات الفلسطينية، في بلدة حزما شمال شرق القدس، كما خطوا شعارات عنصرية ضد الفلسطينيين.

وقال شهود عيان، للأناضول، إن المستوطنين تسللوا للبلدة وأعطبوا إطارات المركبات، وخطوا شعارات تدعوا لقتل الفلسطينيين، على جدران المنازل والمركبات.

وحسب الشهود، فمن بين العبارة المكتوبة، "القتل مقابل الحجر"، في دعوة صريحة لقتل الشبان الفلسطينيين الذين يواجهون الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، بإلقاء الحجارة.

وتتعرض البلدات والقرى الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس، لاعتداءات متكررة من المستوطنين، لا سيما الاعتداء على ممتلكاتهم ومركباتهم ومنازلهم، وخط شعارات عنصرية تدعوا لقتلهم.

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