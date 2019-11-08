مصرع 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين في تصادم جنوب بورسعيد



لقى 4 مواطنين مصرعهم، وأصيب 7 آخرون، في ساعة مبكرة من اليوم الجمعة 8 نوفمبر ، إثر انقلاب ميكروباص على طريق محور 30 يونيو جنوب بورسعيد، وتم نقل المصابين والمتوفين إلى مستشفى السلام في بورسعيد.



كان اللواء هشام خطاب، مدير أمن بورسعيد قد تلقى إخطارا من غرفة

كما أصيب أيضا، أدهم أشرف هاني (٢٠ عاما)، باشتباه ما بعد الارتجاج، محمد صالح محمد (١٩ عاما)، بجرح قطعى في الرأس طوله ٢ سم وسحاجات في الجسم، محمد محمد مجاهد عويضة (٢٠ عاما)، باشتباه ما بعد الارتجاج.

تم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على الميكروباص، وجار العرض على النيابة لاستخراج تصاريح الدفن، وتسليم الجثث إلى ذويهم.

وتوفي في الحادث كل من على حسن سعد الرودي (٥٠ عاما)، عبد المنعم عمر عبده (٣٠ عاما)، محمد مجاهد عويضة (٥٩ عاما)، عبده عبده الرودي (٣٨ عاما).

وأصيب كل من، مصطفى حمام مصطفى (٢٠ عاما)، بكسر في قاع الجمجمة ونزيف في المخ ودخل في غيبوبة، مسعد رشاد سلطان (٢٠ عاما)، مصاب بنزيف في البطن واستئصال الطحال، إبراهيم إبراهيم الدسوقي (٣٠ عاما)، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، أحمد أبو العاطي شلبي (١٩ عاما)، بجرح طوله ٤ سم في فروة الرأس مع كدمات في الجسم.

كما أصيب أيضا، أدهم أشرف هاني (٢٠ عاما)، باشتباه ما بعد الارتجاج، محمد صالح محمد (١٩ عاما)، بجرح قطعى في الرأس طوله ٢ سم وسحاجات في الجسم، محمد محمد مجاهد عويضة (٢٠ عاما)، باشتباه ما بعد الارتجاج.