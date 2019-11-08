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بعد طرده.. مدير مكتب "هيومن رايتس ووتش" يفضح انتهاكات الاحتلال

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 111
بعد طرده.. مدير مكتب "هيومن رايتس ووتش" يفضح انتهاكات الاحتلال

   
قال مدير مكتب "هيومن رايتس ووتش" في فلسطين المحتلة، عمر شاكر، إن دور الشركات الخاصة الإسرائيلية في انتهاك حقوق الإنسان هو أحد أهم الأدوار التي تقوم بها منظمات حقوق الإنسان، وإن الكيان الصهيوني سعى على مدار 3 أعوام لطرده. وذلك في تصريحات خاصة لـوكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقال أن: "هيومن رايتس ووتش وثقت دور الشركات الخاصة في المستوطنات الإسرائيلية، في التمييز العنصري، وانتهاك حقوق الإنسان، ما دفعه إلى مطالبة هذه الشركات بوقف أنشطتها هناك"

وأوضح شاكر،  أنه: " طالب الشركات الخاصة العاملة في المستوطنات باحترام حقوق الإنسان والقوانين الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

كما تابع "قرار ترحيله جاء في سياق ممارسة التضييق على أنشطة منظمات حقوق الإنسان، لكن الجديد هو تطابق موقف المحكمة العليا الإسرائيلية مع مواقف الحكومة."

وأوضح ، أن: "ممثلو السفارة الأمريكية في إسرائيل حضروا كافة جلسات المحكمة، كما أن أعضاء في الكونغرس تواصلوا مع الحكومة الإسرائيلية بخصوص قضيته".

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