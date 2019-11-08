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خطيب الأقصى: المسربون لأملاك القدس لا يُغسلون ولا يُكفنون ولا يُصلى عليهم

منذ 8 ساعة
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خطيب الأقصى: المسربون لأملاك القدس لا يُغسلون ولا يُكفنون ولا يُصلى عليهم

أكد رئيس الهيئة الإسلامية العليا، خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري  في خطبة الجمعة من على منبر الأقصى ، وجود صفقات بيع وتسريب أراضي فلسطينيين في القدس المحتلة تتم عن طريق محامين أردنيين.

وجدد الشيخ صبري التأكيد على فتوى تحريم ومقاطعة مسربي الاملاك "وهم لا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم".
وقال صبري إن "هنالك صفقات جديدة لبيع عقارات ومنازل المقدسيين، واصفًا إياهم بالسماسرة المجرمين، الخائنين، البائعين الضالين، المفرطين بأرض الصحابة والشهداء.

وأضاف، "تم ملاحقة أحد المحاميين والغاء صفقة بيع عقارات مقدسية، لذلك يجب ملاحقة المشبوهين ومنع هذه الصفقات".

وأضاف أن بعض صفقات البيع “المشبوهة” تتم عن طريق مكاتب محامين “مرتزقة” -على حد وصفه- في الأردن، حيث تم ملاحقة أحد المحامين وإلغاء صفقة بيع.

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