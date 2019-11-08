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إصابات بقمع الاحتلال فعاليات "جمعة مستمرون" شرقي قطاع غزة

منذ 8 ساعة
عدد القراءات: 208
إصابات بقمع الاحتلال فعاليات "جمعة مستمرون" شرقي قطاع غزة

 أصيب عشرات الفلسطينيين، مساء اليوم 8 نوفمبر ، جراء قمع قوات قوات الاحتلال الصهيوني للمشاركين في فعاليات   الجمعة الـ 82 من مسيرات العودة وكسر الحصارعلى الحدود الشرقية قطاع غزة، والتي تحمل عنوان "# جمعة مستمرون"

وأفادت طبية وميدانية، بأن قوات الاحتلال المتمركزين داخل الأبراج العسكرية، وخلف السواتر الترابية شرق القطاع، أطلقوا الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، الذين بدأوا بالتوافد إلى أماكن التجمعات الخمسة التي تقام عندها الفعاليات، ما أدى إلى إصابة أربعة مواطنين بالرصاص الحي، شرق محافظة خان يونس جنوب القطاع، والعشرات بحالات اختناق بالغاز...

وتوافدت الجماهير الفلسطينية، عصر اليوم، إلى مناطق السياج الحدودي شرق قطاع غزة للمشاركة في فعاليات الجمعة الـ 82 من مسيرات العودة وكسر الحصار.

وكانت قد دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة في بيان لها، أهالي غزة للمشاركة الفعالة في "جمعة مستمرون" بمخيمات العودة شرق القطاع. مؤكدة مواصلة المسيرات حتى تحقيق جميع أهدافها وعلى رأسها إنهاء الحصار وإسقاط صفقة القرن.

وشددت على أهمية استعادة الوحدة الوطنية لإحباط مخطط ضم الضفة الغربية والأغوار ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية.

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