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هيئة مسيرات العودة تدعو للمشاركة في جمعة تجديد التفويض لـ"أونروا"

منذ 6 ساعة
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هيئة مسيرات العودة تدعو للمشاركة في جمعة تجديد التفويض لـ"أونروا"

دعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار  البيان الختامي للهيئة في جمعة "مستمرون" اليوم الجمعة ، جماهير شعبنا إلى المشاركة الواسعة في الجمعة القادمة في الأسبوع الثالث والثمانين، والتي ستحمل عنوان جمعة (تجديد التفويض لوكالة الغوث) في مواجهة التهديدات والمؤامرات التي تدعو لتصفية الوكالة.

وشددت علي أن "مسيرات العودة متواصلة طالما ظل الاحتلال جاثماً على صدورنا ويمعن قتلاً واعتقالاً وحصاراً وإبعاداً، إن خطورة هذه المرحلة تحتاج إلى توجيه كافة طاقات شعبنا في جميع أماكن تواجده للانخراط في هذه المسيرات".

وقال البيان إن تهديدات قادة الاحتلال ضد غزة ليست جديدة، وهي تندرج في إطار محاولات العدو المحمومة تركيع شعبنا في غزة ومقاومته، واستثمارها في إطار الصراعات من أجل تشكيل الحكومة. فعلى الاحتلال أن يتحمل عواقب وتبعات استمرار عدوانه وحصاره على القطاع.
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وقالت إنه ظل تصاعد وتيرة جرائم المستوطنين بحق الإنسان الفلسطيني واعتداءاته المتواصلة على الأرض وأشجار الزيتون، فإننا نجدد دعوتنا لتشكيل لجان الحماية الشعبية للتصدي لهذه الجرائم.

وذكرت أن حلم الاستقلال والتحرير والعودة شكّل أمل كل الفلسطينيين وفي الذكرى الخامسة عشر لإعلان وثيقة الاستقلال ندعو لاستمرار المقاومة والكفاح حتى استعادة حقوقنا كاملة وفي مقدمتها حق العودة والتعويض.

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