أسرة فتاة العريش تُكذب إعلام النظام وتصفهم بـ"المرتزقة"



قامت أسرة فتاة العريش بتكذيب مواقع "اليوم السابع" و"قناة أم بى سي" وغيرهم واصفين إياهم بالمرتزفه، وذلك عقب نشر بعض المواقع خبر عن انتحار فتاه تغيبت عن منزلها منذ يومين.

وخلال مقطع فيديو، أكد أهل الفتاة على أنهم لم يتلقوا تصريح الدفن ومازال الجثمان بالمشرحة للوقوف على أسباب الوفاة، حيث أنهم لم يصرحوا لأي من المواقع بانتحار نجلتهم، مطالبين الجميع بتحري الصدق ومراعاة حرمة المتوفي.



وكانت أسرة الفتاة التيكانت تدرس بكلية صيدلة جامعة قناة السويس بـ"الإسماعيلية"، قد تقدمت ببلاغ لقوات الأمن يُفيد بغياب ابنتهم منذ يومين، كما قرروا الانتقال من محل إقامتهم بالعريش شمال سيناء إلى الاسماعيليه للبحث عنها، إلى أن عُثر عليها يوم أمس الجمعة بالقاهرة غارقة.

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