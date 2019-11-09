إصابة 23 مواطنًا بالاختناق بسبب أدخنة مصنع سماد بالقليوبية

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منذ 10 يوم

استقبلت مستشفى العام بأبو زعبل 23 حالة اختناق وإغماء من سكان عزبة "سمك" الواقعة في الضفة الثانية لترعة الإسماعيلية المقابلة لمصنع أسمدة أبو زعبل، وذلك إثر استنشاق أدخنة متسربة من المصنع.

وحسب مدير المستشفى، فإنه جرى استقبال 23 حالة اختناق وإغماء بسبب الأدخنة الخاصة بالمصنع، مشيرًا إلى أن هناك 20 حالة تم عمل الإسعافات اللازمة لهم وحالتهم مستقرة وحالتين متوسطتين وحالة حرجة بسبب كبر سن الحالة.

وفي سياق متصل أكد الأهالي المرافقين للحالات، أن السبب هو مصنع الأسمدة والذي يعاني منه الأهالي منذ عشرات السنوات.

فيما قرر محافظ القليوبية تشكيل لجنة من البيئة والصحة تحت إشراف وكيل وزارة الصحة بالقليوبية للتوجه للقرية، للوقوف على أسباب حالات الاختناق ومعاينة مصنعي الشبة والسماد بالمنطقة.

وحسب الأهالي، فإنها ليست المرة الأولى التي تشهد فيها المنطقة إصابات واختناقات بسبب أدخنة مصنع السماد المتواجد منذ عشرات السنوات بالمنطقة ويشتكي الأهالي منه بصفة مستمرة.