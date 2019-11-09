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السلطات المصرية تغلق معبر رفح مغلق غدًا

منذ 22 دقيقة
عدد القراءات: 85
السلطات المصرية تغلق معبر رفح مغلق غدًا

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة صباح السبت 9 نوفمبر ، عن إغلاق معبر رفح البري جنوب قطاع غزة يوم غد الأحد.

وأفادت الداخلية، أنّ معبر رفح سيكون مغلقًا أمام حركة المسافرين في الاتجاهين يوم غدٍ الأحد، بسبب إجازة رسمية لدى الجانب المصري.

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