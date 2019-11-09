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الاحتلال يمنع 14 لاعبا من الضفة المحتلة من المشاركة في بطولة للكارتية

منذ 4 ساعة
عدد القراءات: 168
الاحتلال يمنع 14 لاعبا من الضفة المحتلة من المشاركة في بطولة للكارتية

قرر الاحتلال الصهيوني، منع 14 لاعبا من الضفة المحتلة من دخول قطاع غزة، للمشاركة في بطولة فلسطين السنوية للكاراتيه لفئة الفتيان والشباب.

وشارك العديد من اللاعبين من مختلف المحافظات الفلسطينية في البطولة التي استمرت ليوم واحد، وتم تنظيمها من قبل الاتحاد الفلسطيني للكاراتيه بغزة في نادي "غزة الرياضي"، شمال القطاع.

وحسب  "أسعد المجدلاوي" نائب رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية، فإنه رغم المنع القسري لدخول 14 لاعبا فلسطينيا من الضفة الغربية إلى القطاع، بسبب الاحتلال، إلا أننا سعداء بعقد البطولة، ونشعر بالألم لعدم مشاركة الجميع فيها.

وفي تصريحات لوكالة الأناضول قال المجدلاوي: نحاول من خلال الرياضة إرسال رسالة وحدة فلسطينية، وإظهار قضية فلسطين المدافعة عن حقوقنا للعالم، موضحًا أن الاتحاد يطمح لتطوير البطولة في العام المقبل، لتصبح بطولة دولية، حتى نستطيع أن نحتك بالدول الأخرى.

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