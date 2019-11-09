منظمة التحرير: الإحتلال يصادر مساحات واسعة من الضفة لصالح الاستيطان

قالت منظمة التحرير الفلسطينية، السبت 9 نوفمبر ، في تقرير رصد الاستيطان الأسبوعي الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان ، إن السلطات الصهيونية استولت على مساحات واسعة من الضفة الغربية لصالح توسيع الاستيطان.



ولفت إلى أن الأراضي التي تعرضت لهجمة استيطانية إسرائيلية، مؤخرا، تقع ضمن المناطق المصنفة "ج" بالضفة الغربية (تابعة للسيطرة الإسرائيلية حسب اتفاق أوسلو) ، مشيره إلي الاستيلاء على 2522 دونما (الدونم يعادل ألف متر مربع) من أراضي الضفة.

وذكر أن الأراضي التي تم استهدافها تتوزع في مختلف مناطق الضفة، من شمالها لجنوبها.