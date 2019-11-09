مطالبة دولية لميسي وسواريز بعدم التواطؤ مع جرائم الاحتلال

أفادت صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية، أن نشطاء إسبان مناصرين للقضية الفلسطينية، شنوا حملة للضغط على نجمي رشلونة الإسبانيالأرجنتيني والأوروغواياني، ليونيل ميسي ولويس سواريز ، من أجل رفض خوض اللقاء ، في مباراة دولية ودية مقررة في الأراضي الفلسطينية المحتلة .

ومن المنتظر أن يتواجه المنتخبان اللاتينيان في "تل أبيب"، الاثنين في الـ18 من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، في واحدة من أبرز المباريات خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن بعض النشطاء هتفوا خارج مركز تدريب برشلونة يوم الجمعة موجهين رسالة لميسي وسواريز قالوا فيها: "لا يزال أمامكما وقت لتقررا رفض الذهاب" إلى تل أبيب، وأضافوا: "هل يمكنكما اللعب في جنوب إفريقيا التي تشهد تمييزا عنصريا؟".

وتابع النشطاء: "لا تدعوهم يستخدموكم لتغطية جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل، المباراة ستكون قريبة من قطاع غزة حيث يتم استهداف لاعبي كرة القدم عمدا في أرجلهم، هل تريدان أن تكونا متواطئين في ذلك؟".

وسبق ان ضغط الاتحاد الفلسطيني علي الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم وقائد منتخب "التانغو" ، مما أدى إلى إلغاء مباراة ودية بين الأرجنتين وإسرائيل قبيل مونديال 2018.