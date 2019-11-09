Responsive image

9
نوفمبر

السبت

26º

9
نوفمبر

السبت

 خبر عاجل
  • الرئاسة اللبنانية: أموال المودعين في المصارف محفوظة ولا داعي للهلع
     منذ 10 دقيقة
  • الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار: ندعو جماهير شعبنا للمشاركة الفاعلة في الجمعة القادمة (٨٣) بعنوان "تجديد التفويض لوكالة الغوث".
     منذ 24 ساعة
  • وصول عائشة خيرت إلى مقر المحاكمة بسيارة إسعاف منذ قليل
     منذ 2 يوم
  • إردوغان: الإرهابيون لم ينسحبوا من شمال سوريا بشكل كامل رغم انتهاء المهلة
     منذ 2 يوم
  • إردوغان يعلن أنه ينوي مناقشة تنفيذ المذكرة الروسية التركية حول سوريا مع بوتين
     منذ 2 يوم
  • ترمب يقول إنه التقى مسؤولين من مصر و السودان و أثيوبيا للمساعدة في حل الخلاف بشأن سد النهضة
     منذ 3 يوم
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:45 صباحاً


الشروق

6:09 صباحاً


الظهر

11:38 صباحاً


العصر

2:41 مساءاً


المغرب

5:07 مساءاً


العشاء

6:37 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

مطالبة دولية لميسي وسواريز بعدم التواطؤ مع جرائم الاحتلال

منذ 5 دقيقة
عدد القراءات: 54
مطالبة دولية لميسي وسواريز بعدم التواطؤ مع جرائم الاحتلال

أفادت صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية، أن نشطاء إسبان مناصرين للقضية الفلسطينية، شنوا حملة للضغط على نجمي رشلونة الإسبانيالأرجنتيني والأوروغواياني، ليونيل ميسي ولويس سواريز ، من أجل رفض خوض اللقاء ، في  مباراة دولية ودية مقررة في الأراضي الفلسطينية المحتلة .
ومن المنتظر أن يتواجه المنتخبان اللاتينيان في "تل أبيب"، الاثنين في الـ18 من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، في واحدة من أبرز المباريات خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن بعض النشطاء هتفوا خارج مركز تدريب برشلونة يوم الجمعة موجهين رسالة لميسي وسواريز قالوا فيها: "لا يزال أمامكما وقت لتقررا رفض الذهاب" إلى تل أبيب، وأضافوا: "هل يمكنكما اللعب في جنوب إفريقيا التي تشهد تمييزا عنصريا؟".

وتابع النشطاء: "لا تدعوهم يستخدموكم لتغطية جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل، المباراة ستكون قريبة من قطاع غزة حيث يتم استهداف لاعبي كرة القدم عمدا في أرجلهم، هل تريدان أن تكونا متواطئين في ذلك؟".

وسبق ان ضغط الاتحاد الفلسطيني علي الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم وقائد منتخب "التانغو" ، مما أدى إلى إلغاء مباراة ودية بين الأرجنتين وإسرائيل قبيل مونديال 2018.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers