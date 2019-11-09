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فتح: عباس مرشحنا الوحيد لانتخابات الرئاسة

منذ 9 دقيقة
عدد القراءات: 44
فتح: عباس مرشحنا الوحيد لانتخابات الرئاسة

جددت حركة فتح، اليوم السبت 9 نوفمبر ، اصرارها علي،  إن رئيس السلطة محمود عباس هو مرشح الحركة الوحيد في الانتخابات المزمع إجراؤها، مشيرة في نفس الوقت إلى أن الأقاليم الشمالية للحركة (الضفة الغربية) جاهزة لخوض الانتخابات.
وناقش الاجتماع، وفق وكالة "وفا" الرسمية، جاهزية حركه فتح، لخوض الانتخابات المزمع إجراؤها، مؤكدًا أن "أقاليم الحركة في المحافظات الشمالية على أهبة الاستعداد للانتخابات".

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته قيادة الحركة بحضور نائب رئيسها محمود العالول، وأعضاء اللجنة المركزية، إضافة لأعضاء من المجلس الثوري وقياده التعبئة والتنظيم، وأمناء سر الحركة في الأقاليم الشمالية، لمناقشة الانتخابات العامة المزمع عقدها.


وطالب أمناء سر الأقاليم "بعدم وضع مصير الانتخابات وشعبنا الفلسطيني، والحياة الديمقراطية الفلسطينية بيد فئة، وعدم الانتظار والمسارعة بإصدار مرسوم خاص للانتخابات".

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