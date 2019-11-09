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حماس تواصل المشاورات لتذليل العقبات أمام الانتخابات

منذ 2 ساعة
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حماس تواصل المشاورات لتذليل العقبات أمام الانتخابات

أجرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مشاورات فصائلية ومجتمعية على مدار يومين لبحث سبل إنجاح الانتخابات، حيث التقت قيادة الحركة فصائل منظمة التحرير، وفصائل المقاومة الفلسطينية، ونخبة من القوى المجتمعية.
وقالت الحركة في تصريح صحفي اليوم السبت، أن المشاورات بحثت سبل إنجاح الجهود المبذولة للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة تعبر عن إرادة شعبنا.
 وأوضحت ، إن الهدف من اللقاءات هو التشاور من أجل الحفاظ على التوجهات الإيجابية فيما يخص ملف الانتخابات، والعمل المشترك من أجل تذليل كل الصعاب والعقبات التي قد تواجهها.

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