في ذكرى "حد السيف".. القسام: مسير عسكري وكلمة لـ"أبو عبيدة"

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاوم الإسلامية (حماس)، مساء السبت 9 نوفمبر ، في تنويه مقتضب نشرته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي عن تنظيم مسير عسكري في الذكرى السنوية الأولى لعمليّة "حدّ السيف".

كما ذكرت الكتائب، أنّ الناطق باسم كتائب القسام "أبو عبيدة" سيلقي كلمة بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للعملية التي شهدت إحباط مخطط استخباراتي صهيوني داخل قطاع غزة.

وأحبطت كتائب القسام في 11 نوفمبر 2018 عملية صهيونية كانت تهدف إلى زراعة منظومة تجسس للتنصت على شبكة الاتصالات الخاصة بالمقاومة في القطاع.

وخاض مقاتلو "القسام" اشتباكًا مع القوة الإسرائيلية المتسلّلة؛ أسفر عن مقتل قائدها وإصابة جندي آخر على الأقل، قبل أن تتمكن المقاتلات الإسرائيلية من إخلاء القوة وإنقاذ باقي أعضائها باستخدام غطاء ناري كثيف وقصف جوّي عنيف للمنطقة، فيما استشهد عدد من المقاومين خلال العملية.