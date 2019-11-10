قوات الاحتلال تعتدي على أهالي بلدة العيسوية "فيديو"

أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح واختناق بالغاز، جراء اعتداءات نفذتها قوات الاحتلال الصهيوني، في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.

وحسب مصادر فلسطينية، فإن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز بكثافة عقب اقتحامها حي الشهيد عبيد في البلدة، واعتدت على الموجودين في الشارع بالضرب المبرح، وسحلت بعضهم على الأرض، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح وبحالات اختناق، عرف منهم عضو لجنة المتابعة في العيسوية محمد أبو الحمص.

يُجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال تشن منذ 4 أشهر حملات اقتحام لبلدة العيسوية يتخللها اعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم إلى جانب تنفيذ اعتقالات بحق شبان البلدة.

&