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بالفيديو.. حريق في طائرة أوكرانية في مطار شرم الشيخ

منذ 9 يوم
عدد القراءات: 1597
بالفيديو.. حريق في طائرة أوكرانية في مطار شرم الشيخ

نشب حريق بطائرة أوكرانية قادمة من مدينة زاباروجيا إلى مطار "شرم الشيخ"، وذلك نتيجة تسرب زيت الهيدروليك على إطارات الطائرة.

وحسب مصدر مسئول بوزارة الطيران، نشب الحريق في إحدى إطارات الطائرة الأوكرانية، بعد هبوطها بمطار شرم الشيخ، وذلك نتيجة تسرب زيت الهيدروليك على إطارات الطائرة، مما تسبب في اشتعال النيران بالإطار نتيجة سخونته.

وتمكن طاقم شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية بالتعاون، مع رجال الحماية والإنقاذ وطاقم الطوارئ في مطار شرم، من إخماد الحريق والسيطرة على الموقف قبل امتداده إلى أقسام الطائرة الأخرى. وتم إخلاء الركاب الموجودين على متن الطائرة، واتباع كافة إجراءات الحماية المدنية للحفاظ على سلامتهم.

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