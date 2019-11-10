الاحتلال يُخطط لهدم منازل بمدينة "قلنسوة"

أرسلت "اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء" الصهيونية، أوامر استدعاء لمئات الفلسطينيين شمال مدينة قلنسوة، تمهيدا إلى تسليمهم أوامر هدم لبيوتهم، بزعم البناء دون ترخيص.

وحسب مصادر فلسطينية، فإن سلطات الاحتلال سلمت الخميس الماضي نحو 25 صاحب بيت أوامر استدعاء تمهيدا لأمر الهدم، أي أن هناك 25 منزلا في مرمى الهدم، ونحو 50 عائلة و300 مواطن من أطفال ونساء ومسنين مهددين بالتهجير.

ومن جانها علقت القوى الوطنية والأطر السياسية في مدينة قلنسوة على قرارات الاستدعاء قائلة: هذه الخطوة غير مسبوقة وخطيرة للغاية؛ إذ إنها تهدد حيا كاملا بالهدم والتهجير.

يُجدر الإشارة إلى أن أهالي المدينة المُهددين بالتهجير يعانون ، بسبب سوء البنية التحتية والشوارع السليمة، وانعدام في المجاري ومجرى المياه.