الاحتلال يعتقل 9 مواطنين بحملة مداهمات بالضفة الغربية والقدس

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الأحد، 9 مواطنين خلال حملة مداهمات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز بكثافة عقب اقتحامها حي الشهيد عبيد في العيساوية، واعتدت على المتواجدين في الشارع بالضرب المبرح، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بجراح وبحالات اختناق، بينهم طفل عمره 8 سنوات

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال، اعتقلت الأسيرين السابقين أمير خميس من منطقة وادي شاهين ببيت لحم، ومحمد كساب أبو دية من بلدة بيت أمر شمال الخليل.

كما اعتقلت القوات الشابين أحمد فتحي المصري وخضر رباح أبو الحمص خلال اقتحامها قرية العيسوية في القدس المحتلة.

وأصيب الليلة الماضية، 15 مواطنًا فلسطينيًا على الأقل، بجراح واختناق بالغاز السام والمدمع، جراء اعتداءات نفذتها قوات الاحتلال في بلدة العيساوية.