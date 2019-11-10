"دعما للأجواء الإيجابية".. حماس تفرج عن 57 موقوفا

أعلنت وزارة الداخلية، التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في قطاع غزة، في بيان لها ، أنها ستفرج الأحد عن 57 موقوفا "أمنيا" لديها.

وقال:" قررت وزارة الداخلية والأمن الوطني، العفو عن 57 من الموقوفين والمحكومين على ذمة قضايا أمنية مختلفة، بعد أن تمت دراستها ومعالجة آثارها"، "حرصاً على تعزيز الأجواء الداخلية الإيجابية في قطاع غزة، واستجابة لدعوة المجلس التشريعي".

واتفقت الفصائل الفلسطينية مع اللجنة، في 27 أكتوبر الماضي، على إجراء الانتخابات التشريعية أولا على أن يتبعها الانتخابات الرئاسية، بفارق زمني لا يزيد عن ثلاثة أشهر، حسب بيان سابق صدر عن اللجنة.