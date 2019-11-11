خلال بث مباشر على فيس بوك... انتحار شاب بمنطقة السلام

أقدم شاب بمنطقة السلام يُدعى "إسلام.ع" على الانتحار، في بث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكان الشاب المنتحر قد عمل كسائق "توك توك" لفترة ثم عُيِّن في إحدى شركات الاتصالات من فترة قريبة.

وتداول رواد فيسبوك بث مباشر أذاعه الشاب لحظة انتحار، في البداية كان يظهر كنبة عليها أغراضه الشخصية وفي الفيديو الثاني ظهرت للمشنقة التي صنعها لنفسه في السقف. موضحًا أنه دخن سيجارة ثم انتحر بعد ذلك.

كان قسم شرطة السلام قد تلقى بلاغًا من أحد المستشفيات،بوصول أحد الأشخاص حاصل على دبلوم مقيم بدائرة القسم متوفى صحبة شقيقه عامل ومقيم بذات العنوان وبعض من أصدقاء المتوفى.

وبسؤال شقيق المتوفى أفاد بأنه فوجئ بأصدقائه بالحضور لمنزله عقب مشاهدتهم مقطع فيديو لشقيقه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ظهر خلاله يشنق نفسه بواسطة حبل بغرفة النوم، وعقب دخوله لغرفة شقيقه فوجئ به معلقًا بالسقف فنقله إلى مستشفى السلام العام إلا أنه توفي على الفور.