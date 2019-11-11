Responsive image

10º

19
نوفمبر

الثلاثاء

26º

19
نوفمبر

الثلاثاء

 خبر عاجل
  • في اعقاب اطلاق الصواريخ بينيت يعقد جلسة مشاورات أمنية بحضور كوخافي
     منذ 18 دقيقة
  • المتحدث باسم جيش الاحتلال: إطلاق 4 صواريخ من سوريا، حيث تم اعتراضها من قبل القبة الحديدية، ولم يسقط أي منها داخل البلاد.
     منذ 18 دقيقة
  • السيناتور بيرني ساندرز: المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية ومرة أخرى يعزل ترمب واشنطن لإرضاء قاعدته المتطرفة
     منذ 9 ساعة
  • بومبيو: الولايات المتحدة لم تعد تعتبر أن المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي
     منذ 11 ساعة
  • حرس الثورة: نثني على وعي الشعب وقدرته على كشف مخطط الأعداء المشؤوم والتمييز بين صفوف المعترضين ومثيري الشغب
     منذ 20 ساعة
  • حرس الثورة: سنرد بحزم في حال استمرار أي نوع من الإخلال الأمني وأعمال الشغب التيتزعزع استقرار الشعب
     منذ 20 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:52 صباحاً


الشروق

6:17 صباحاً


الظهر

11:40 صباحاً


العصر

2:37 مساءاً


المغرب

5:02 مساءاً


العشاء

6:32 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

خلال بث مباشر على فيس بوك... انتحار شاب بمنطقة السلام

منذ 8 يوم
عدد القراءات: 600
خلال بث مباشر على فيس بوك... انتحار شاب بمنطقة السلام

أقدم شاب بمنطقة السلام  يُدعى "إسلام.ع" على الانتحار، في بث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكان الشاب المنتحر قد عمل كسائق "توك توك" لفترة ثم عُيِّن في إحدى شركات الاتصالات من فترة قريبة.

وتداول رواد فيسبوك بث مباشر أذاعه الشاب لحظة انتحار، في البداية كان يظهر كنبة عليها أغراضه الشخصية وفي الفيديو الثاني ظهرت للمشنقة التي صنعها لنفسه في السقف. موضحًا أنه دخن سيجارة ثم انتحر بعد ذلك.

كان قسم شرطة السلام قد تلقى بلاغًا من أحد المستشفيات،بوصول أحد الأشخاص حاصل على دبلوم مقيم بدائرة القسم متوفى صحبة شقيقه عامل ومقيم بذات العنوان وبعض من أصدقاء المتوفى.

وبسؤال شقيق المتوفى أفاد بأنه فوجئ بأصدقائه بالحضور لمنزله عقب مشاهدتهم مقطع فيديو لشقيقه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ظهر خلاله يشنق نفسه بواسطة حبل بغرفة النوم، وعقب دخوله لغرفة شقيقه فوجئ به معلقًا بالسقف فنقله إلى مستشفى السلام العام إلا أنه توفي على الفور.

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers