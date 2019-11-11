الغارديان تختار صورة فلسطيني من مسيرات كسر العودة كأفضل صورة لعام 2019

القاهرة
الفجر
4:50 صباحاً
الشروق
6:15 صباحاً
الظهر
11:39 صباحاً
العصر
2:38 مساءاً
المغرب
5:03 مساءاً
العشاء
6:33 مساءاً
المنصورة
الفجر
4:50 صباحاً
الشروق
6:17 صباحاً
الظهر
11:39 صباحاً
العصر
2:36 مساءاً
المغرب
5:00 مساءاً
العشاء
6:30 مساءاً
الأسكندرية
الفجر
4:56 صباحاً
الشروق
6:23 صباحاً
الظهر
11:44 صباحاً
العصر
2:41 مساءاً
المغرب
5:06 مساءاً
العشاء
6:36 مساءاً
سوهاج
الفجر
4:45 صباحاً
الشروق
6:07 صباحاً
الظهر
11:37 صباحاً
العصر
2:41 مساءاً
المغرب
5:07 مساءاً
العشاء
6:37 مساءاً
أسيوط
الفجر
4:48 صباحاً
الشروق
6:11 صباحاً
الظهر
11:39 صباحاً
العصر
2:43 مساءاً
المغرب
5:08 مساءاً
العشاء
6:38 مساءاً
كفر الشيخ
الفجر
4:53 صباحاً
الشروق
6:20 صباحاً
الظهر
11:41 صباحاً
العصر
2:37 مساءاً
المغرب
5:02 مساءاً
العشاء
6:32 مساءاً
السويس
الفجر
4:45 صباحاً
الشروق
6:11 صباحاً
الظهر
11:34 صباحاً
العصر
2:33 مساءاً
المغرب
4:57 مساءاً
العشاء
6:27 مساءاً
شمال سيناء
الفجر
4:41 صباحاً
الشروق
6:05 صباحاً
الظهر
11:30 صباحاً
العصر
2:27 مساءاً
المغرب
4:54 مساءاً
العشاء
6:24 مساءاً
جنوب سيناء
الفجر
4:38 صباحاً
الشروق
5:57 صباحاً
الظهر
11:28 صباحاً
العصر
2:27 مساءاً
المغرب
4:57 مساءاً
العشاء
6:27 مساءاً
الجيزة
الفجر
4:50 صباحاً
الشروق
6:15 صباحاً
الظهر
11:39 صباحاً
العصر
2:38 مساءاً
المغرب
5:03 مساءاً
العشاء
6:33 مساءاً
المحلة
الفجر
4:47 صباحاً
الشروق
6:12 صباحاً
الظهر
11:35 صباحاً
العصر
2:33 مساءاً
المغرب
4:57 مساءاً
العشاء
6:27 مساءاً
المنوفية
الفجر
4:52 صباحاً
الشروق
6:17 صباحاً
الظهر
11:40 صباحاً
العصر
2:38 مساءاً
المغرب
5:03 مساءاً
العشاء
6:33 مساءاً
الشرقية
الفجر
4:49 صباحاً
الشروق
6:15 صباحاً
الظهر
11:37 صباحاً
العصر
2:35 مساءاً
المغرب
4:59 مساءاً
العشاء
6:29 مساءاً
أسوان
الفجر
4:38 صباحاً
الشروق
5:58 صباحاً
الظهر
11:33 صباحاً
العصر
2:40 مساءاً
المغرب
5:07 مساءاً
العشاء
6:37 مساءاً
قنا
الفجر
4:41 صباحاً
الشروق
6:03 صباحاً
الظهر
11:33 صباحاً
العصر
2:38 مساءاً
المغرب
5:04 مساءاً
العشاء
6:34 مساءاً
الأقصر
الفجر
4:41 صباحاً
الشروق
6:02 صباحاً
الظهر
11:34 صباحاً
العصر
2:39 مساءاً
المغرب
5:05 مساءاً
العشاء
6:35 مساءاً
المنيا
الفجر
4:54 صباحاً
الشروق
6:16 صباحاً
الظهر
11:44 صباحاً
العصر
2:46 مساءاً
المغرب
5:12 مساءاً
العشاء
6:42 مساءاً
الوادى الجديد
الفجر
5:01 صباحاً
الشروق
6:19 صباحاً
الظهر
11:55 صباحاً
العصر
3:02 مساءاً
المغرب
5:31 مساءاً
العشاء
7:01 مساءاً
مرسى مطروح
الفجر
5:07 صباحاً
الشروق
6:34 صباحاً
الظهر
11:55 صباحاً
العصر
2:52 مساءاً
المغرب
5:16 مساءاً
العشاء
6:46 مساءاً
دمياط
الفجر
4:49 صباحاً
الشروق
6:15 صباحاً
الظهر
11:37 صباحاً
العصر
2:33 مساءاً
المغرب
4:58 مساءاً
العشاء
6:28 مساءاً
طنطا
الفجر
4:52 صباحاً
الشروق
6:18 صباحاً
الظهر
11:40 صباحاً
العصر
2:38 مساءاً
المغرب
5:02 مساءاً
العشاء
6:32 مساءاً
بورسعيد
الفجر
4:47 صباحاً
الشروق
6:14 صباحاً
الظهر
11:35 صباحاً
العصر
2:32 مساءاً
المغرب
4:56 مساءاً
العشاء
6:26 مساءاً
الغردقة
الفجر
4:37 صباحاً
الشروق
6:01 صباحاً
الظهر
11:29 صباحاً
العصر
2:32 مساءاً
المغرب
4:57 مساءاً
العشاء
6:27 مساءاً
الإسماعيلية
الفجر
4:47 صباحاً
الشروق
6:12 صباحاً
الظهر
11:35 صباحاً
العصر
2:33 مساءاً
المغرب
4:58 مساءاً
العشاء
6:28 مساءاً
بنها
الفجر
4:51 صباحاً
الشروق
6:16 صباحاً
الظهر
11:39 صباحاً
العصر
2:37 مساءاً
المغرب
5:02 مساءاً
العشاء
6:32 مساءاً
بنى سويف
الفجر
4:50 صباحاً
الشروق
6:14 صباحاً
الظهر
11:40 صباحاً
العصر
2:40 مساءاً
المغرب
5:05 مساءاً
العشاء
6:35 مساءاً
الخارجة
الفجر
4:49 صباحاً
الشروق
6:10 صباحاً
الظهر
11:42 صباحاً
العصر
2:48 مساءاً
المغرب
5:14 مساءاً
العشاء
6:44 مساءاً
دمنهور
الفجر
4:54 صباحاً
الشروق
6:21 صباحاً
الظهر
11:42 صباحاً
العصر
2:39 مساءاً
المغرب
5:04 مساءاً
العشاء
6:34 مساءاً
الزقازيق
الفجر
4:50 صباحاً
الشروق
6:15 صباحاً
الظهر
11:38 صباحاً
العصر
2:36 مساءاً
المغرب
5:01 مساءاً
العشاء
6:31 مساءاً
شبين الكوم
الفجر
4:52 صباحاً
الشروق
6:17 صباحاً
الظهر
11:40 صباحاً
العصر
2:38 مساءاً
المغرب
5:03 مساءاً
العشاء
6:33 مساءاً
الطور
الفجر
4:39 صباحاً
الشروق
6:03 صباحاً
الظهر
11:30 صباحاً
العصر
2:31 مساءاً
المغرب
4:56 مساءاً
العشاء
6:26 مساءاً
العريش
الفجر
4:41 صباحاً
الشروق
6:07 صباحاً
الظهر
11:29 صباحاً
العصر
2:26 مساءاً
المغرب
4:51 مساءاً
العشاء
6:21 مساءاً
الفيوم
الفجر
4:51 صباحاً
الشروق
6:16 صباحاً
الظهر
11:41 صباحاً
العصر
2:41 مساءاً
المغرب
5:05 مساءاً
العشاء
6:35 مساءاً
6 اكتوبر
الفجر
4:50 صباحاً
الشروق
6:15 صباحاً
الظهر
11:39 صباحاً
العصر
2:37 مساءاً
المغرب
5:02 مساءاً
العشاء
6:32 مساءاً
مقابل الجنيه المصرى
دولار أمريكى
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