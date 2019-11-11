في ذكرى "حد السيف".. القسام تنشر تفاصيل انسحاب قوة الاحتلال بعملية خانيونس

نشرت "كتائب الشهيد عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهد من إفشالها عملية تسلل وحدة عسكرية صهيونية شرق خانيونس أول نوفمبر الماضي.

وتحت عنوان "القسامي يصعق نخبة جيش الاحتلال"، نشرت الحركة تفاصيل عملية "حد السيف"، موضحا أن قوة بقيادة الشهيد نور بركة أوقفت مركبة مشبوهة شرق مدينة خانيونس، وبعد التحقيق مع أفراد المركبة قررت دورية القسام احتجاز المركبة لإخضاعهم لتحقيق مكثف.

وحسب القسام، فإنه وأثناء مباشرة دورية القسام اعتقال أفراد القوة فإنهم أشهروا السلاح وأطلقوا النار، ورد المقاومون بإطلاق النار ووقع أفراد القوة بين قتيل وجريح برصاص القسام.

كما عرضت القسام مشاهد من عملية انسحاب الجنود الصهاينة وتمكنها من سحب القتيل والمصاب والهروب من المكان خلال ذكرى العملية قائلة:بدأ مجاهدو القسام بمطاردة القوة للإمساك بهم أحياء، وتدخل طيران الاحتلال بكافة أشكاله وقام بعزل القوة عن مجموعات القسام المطاردة لهم بحزام ناري كثيف.

واختتمت القسام تصريحاته مُشيرة إلى أنها ستبقى تحتفظ بأسرار عملية حد السيف حتى تسمح القيادة بنشرها.

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