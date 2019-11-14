مظاهرات في غزة تطالب بالرد على جرائم الاحتلال (شاهد)

طالب متظاهرون فلسطينيون مساء الخميس 14 نوفمبر ، فصائل المقاومة بالرد على جرائم الاحتلال الصهيوني ، خلال عدوانه الأخير على قطاع غزة، معربين عن رفضهم لما أعلنه مسؤولون مصريون وفلسطينيون عن التوصل لاتفاق تهدئة.

وسط هتافات رافضة لوقف إطلاق النار، ومنددة بالمجازر التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني في غزة خلال اليومين الماضيين.



وخرجت المظاهرات في مناطق عدة بقطاع غزة، منها جباليا وحي الشجاعية شرق مدينة غزة.



وبدأت قوات الاحتلال عدوانها الأخير على قطاع غزة، حينما اغتالت القيادي في سرايا القدس بهاء العطا، بقصف استهدف منزله، ما أدى إلى استشهاده برفقة زوجته.