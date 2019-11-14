Responsive image

16
نوفمبر

السبت

26º

16
نوفمبر

السبت

 خبر عاجل
  • كتائب القسـ.ـام: قرار الرد على عملية خانيونس صدر من قائد هيئة الأركان محمد الضيف بالرد بما يوازي حجم الاعتداء وتم تحديد ضوابط المهمة
     منذ 41 دقيقة
  • قوت الأمن تطلق قنابل الغاز لتفريق السترات الصفراء الرافضين للسياسات الاقتصادية للرئيس ماكرون
     منذ 4 ساعة
  • التلفزيون الإيراني: إضرام النار في بعض الممتلكات العامة بمدينتي آبادان و الأهواز جنوبي البلاد.
     منذ 6 ساعة
  • المجلس الاقتصادي الأعلى في إيران يعقد اجتماعا اليوم لبحث تداعيات رفع أسعار الوقود والاحتجاجات الشعبية.
     منذ 8 ساعة
  • أبو مرزوق عبر تويتر: المطلوب تدارك الأمر بالحوار لتجاوز الفتنة في مرحله حساسة حيث العدوان والمقاومة والاغتيال
     منذ 9 ساعة
  • أبو مرزوق: الصهاينة يريدون تعميق الشق بين الأشقاء بأسلوب خبيث وللأسف البعض يتلقف هذه التصريحات ويبني عليها
     منذ 9 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:50 صباحاً


الشروق

6:15 صباحاً


الظهر

11:39 صباحاً


العصر

2:38 مساءاً


المغرب

5:03 مساءاً


العشاء

6:33 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

الأشغال الفلسطينية: 30 وحدة سكنية دمرت بالكامل و500 ضرر جزئي

منذ يوم
عدد القراءات: 276
الأشغال الفلسطينية: 30 وحدة سكنية دمرت بالكامل و500 ضرر جزئي

    

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية ، تضرر 500 وحدة سكنية بشكل جزئي و30 أخرى تم تدميرها بشكل كامل، جراء العدوان على قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء وحتى صباح اليوم الخميس.

وذكرت الوزارة أن التقديرات المالية الأولية لحجم الخسائر التي لحقت بالمساكن والمنشآت جراء قصف الاحتلال تبلغ قيمتها 2 مليون دولار.


وعبرت عن استنكارها للعدوان الغاشم بحق المدنيين والعزل من أبناء شعبنا واستهداف المباني السكنية، داعية المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية للوقوف عند مسؤولياتها جراء انتهاك الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأعراف والقوانين الدولية.

وطالبت المؤسسات والجهات المانحة للقيام بدورها في تقديم الدعم المالي اللازم لإعادة الإعمار ولإغاثة وإيواء الأسر التي فقدت منازلها في هذا العدوان إضافة لمئات الأسر التي لم يتم إعادة إعمار منازلها جراء الاعتداءات المتكررة على غزة.

وشن الاحتلال خلال اليومين الماضيين عدواناً على قطاع غزة بدأه باغتيال القيادي في سرايا القدس بهاء أبو العطا شرق حي الشجاعية بمدينة غزة، ما أسفر عن ارتقاء 36 شهيداً وعشرات الجرحى.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers