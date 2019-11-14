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تطور جديد في واقعة تسمم تلاميذ بني سويف

منذ 4 يوم
عدد القراءات: 682
تطور جديد في واقعة تسمم تلاميذ بني سويف

كشفت وزارة الصحة عن الحالة الصحية لعدد من التلاميذ بمستشفى الفشن المركزي، بعد إصابتهم باشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة غذائية.

وقالت الوزارة إن معظم الحالات خرجت بعد تلقيهم الخدمة العلاجية اللازمة وتماثلهم للشفاء، وإن الحالات المتبقية متواجدة بمستشفى الفشن فقط وجميعها مستقرة ومن المنتظر خروجها خلال الساعات القليلة القادمة.

وقال إن وزيرة الصحة والسكان، شددت على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية حيث تم التحفظ على المخزن المورد للوجبات الغذائية، وأيضاً باقي الوجبات الغذائية التي تناولها التلاميذ، كما تم سحب عينات من قيء التلاميذ والمتحصلات، ووجهت الوزيرة بسحب عينات من مياه الشرب من محطات مياه الشرب الرئيسية بمركز الفشن، وأيضاً عينات من مياه المدارس، وإرسالها فوراً إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة، للتأكد من صلاحيتها.

وكانت هيئة الإسعاف قامت بتكثيف إرسال سيارات إسعاف مجهزة، لنقل التلاميذ إلى كل من مستشفيات "الفشن المركزي، ببا المركزي، وسمسطا، وبنى سويف التخصصي".

تعود الواقعة إلى إصابة 60 تلميذًا باشتباه في تسمم غذائي بمدرسة محمد على حسين الابتدائية بالجفادون التابعة لإدارة الفشن التعليمية في بني سويف، بعد تناولهما الفطائر المدرسية المصنوعة من الدقيق والسمسم والعجوة من مصنع الفطير التابع لوزارة الزراعة.

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