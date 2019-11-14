Responsive image

16
نوفمبر

السبت

26º

16
نوفمبر

السبت

 خبر عاجل
  • كتائب القسـ.ـام: قرار الرد على عملية خانيونس صدر من قائد هيئة الأركان محمد الضيف بالرد بما يوازي حجم الاعتداء وتم تحديد ضوابط المهمة
     منذ 41 دقيقة
  • قوت الأمن تطلق قنابل الغاز لتفريق السترات الصفراء الرافضين للسياسات الاقتصادية للرئيس ماكرون
     منذ 4 ساعة
  • التلفزيون الإيراني: إضرام النار في بعض الممتلكات العامة بمدينتي آبادان و الأهواز جنوبي البلاد.
     منذ 6 ساعة
  • المجلس الاقتصادي الأعلى في إيران يعقد اجتماعا اليوم لبحث تداعيات رفع أسعار الوقود والاحتجاجات الشعبية.
     منذ 8 ساعة
  • أبو مرزوق عبر تويتر: المطلوب تدارك الأمر بالحوار لتجاوز الفتنة في مرحله حساسة حيث العدوان والمقاومة والاغتيال
     منذ 9 ساعة
  • أبو مرزوق: الصهاينة يريدون تعميق الشق بين الأشقاء بأسلوب خبيث وللأسف البعض يتلقف هذه التصريحات ويبني عليها
     منذ 9 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:50 صباحاً


الشروق

6:15 صباحاً


الظهر

11:39 صباحاً


العصر

2:38 مساءاً


المغرب

5:03 مساءاً


العشاء

6:33 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

الإحتلال يزعم اعترض صاروخا أطلق من غزة

منذ يوم
عدد القراءات: 327
الإحتلال يزعم اعترض صاروخا أطلق من غزة

 

زعم الاحتلال الصهيوني، مساء الخميس 14 نوفمبر ، اعتراض منظومة القبة الحديدية، صاروخا أطلق من قطاع غزة.

وقال الجيش، في بيان مقتضب نشره على حسابه بتويتر، "تم رصد عملية إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات محيط القطاع، ومنظومة القبة الحديدية اعترضت الصاروخ".

وحتى الساعة 16.45 ت.غ، لم يعلن أي فصيل في غزة إطلاق صواريخ مساء الخميس تجاه الاراضي المحتلة.

ومنذ فجر الثلاثاء وحتى فجر الخميس، شنّ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية على غزة، بدأها باغتيال القائد البارز في سرايا القدس، الذراع المسلّح لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا وزوجته، وأسفرت إجمالا عن ارتقاء 34 شهيدًا بينهم 8 أطفال و3 نساء، وإصابة 111 آخرين بجراح مختلفة.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers