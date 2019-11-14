الإحتلال يزعم اعترض صاروخا أطلق من غزة

زعم الاحتلال الصهيوني، مساء الخميس 14 نوفمبر ، اعتراض منظومة القبة الحديدية، صاروخا أطلق من قطاع غزة.

وقال الجيش، في بيان مقتضب نشره على حسابه بتويتر، "تم رصد عملية إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات محيط القطاع، ومنظومة القبة الحديدية اعترضت الصاروخ".

وحتى الساعة 16.45 ت.غ، لم يعلن أي فصيل في غزة إطلاق صواريخ مساء الخميس تجاه الاراضي المحتلة.

ومنذ فجر الثلاثاء وحتى فجر الخميس، شنّ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية على غزة، بدأها باغتيال القائد البارز في سرايا القدس، الذراع المسلّح لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا وزوجته، وأسفرت إجمالا عن ارتقاء 34 شهيدًا بينهم 8 أطفال و3 نساء، وإصابة 111 آخرين بجراح مختلفة.