كارثة ايتاي البارود مستمرة.. الأهالي يبحثون عن الجثث في الترع (صور)

لا يزال أهالي قرية المواسير التي فجعت أمس بحريق مدمر، تعاني آثار الحريق، فيما يحاول الأهالي الوصول إلى ذويهم من ضحايا الانفجار.

ومع بزوغ فجر اليوم، وبعد ساعات قليلة من الحريق، هرع الأهالي إلى الترع والحقول المحيطة بالمنطقة المنكوبة، بحثا عن أشلاء وجثث ذويهم الذين لم يتمكنوا من الوصول إليهم بسبب تأجج الحريق وظلمة الليل.

ولجأ 4 من شباب القرية إلى النزول إلى ترع قريبة من المصرف بحثا عن جثمان شقيق أحدهم، بعد ان اختفى أثناء تواجده في منطقة الانفجار بالأمس، ولم يظهر حتى الآن.

وقال أحمد، شقيق المختفي، ويدعى السيد عادل، ميكانيكي سيارات، إن مستشفى إيتاي البارود بها 5 جثث لم يتمكن حتى الآن من معرفة أصحابها، وكان هناك 5 بلاغات باختفاء أشخاص كانوا في محل الحادث، وأخذت عينات دم من الجميع للمطابقة بينهم، من خلال فحص البصمة الوراثية.

وأوضح أحمد أن شقيقه إما أن يكون غريقا أو محروقا، لكن قلبه لن يطمئن حتى يعرف الحقيقة ويصل إلى أخيه، ولأن نتيجة تحليل البصمة الوراثية لم تظهر بعد، فإنه لا يزال يبحث عن أخيه في الترع المحيطة بالمصرف المحترق، عله قفز داخل إحداها لإطفاء النار التي شبت فيه.