الجبهة الديمقراطية:"رضوخ الاحتلال لوقف إطلاق النار أبرز هشاشة مواقف نتنياهو

قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، في بيان لها ،إن الاحتلال الصهيوني رضخ لشروط غرفة العمليات المشتركة من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة ،مثمنة الوحدة الميدانية للأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة المؤتلفة في غرفة العمليات المشتركة".

كما ثمّنت "الوعي السياسي العميق ونجاح غرفة العمليات المشتركة في تجاوز وإجهاض المناورة الصهيونية للتلاعب على الأوضاع الفلسطينية، وادعاء الاحتلال تحييد بعض الأجنحة، للاستفراد بجناح عسكري دون أخر، ما يضعف صمود شعبنا، ويلغي وحدته، ويزرع الشك في صفوف فصائله وأجنحتها المقاتلة".

وذكرت أن "رضوخ قوات الاحتلال لوقف إطلاق النار، أبرز هشاشة مواقف نتنياهو الذي هدد بإدامة العدوان ليومين جديدين، وأكد مدى قدرة مقاومتنا الباسلة على التأثير على قرار القيادة الإسرائيلية وإرغامها على الرضوخ لشروط غرفة العمليات المشتركة".

وفي الوقت نفسه، حذّرت الجبهة من أن تمر جريمة العدوان الإسرائيلي على شعبنا ومقاومته وقيادتها، دون حساب، داعية المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في الطلب من الأمين العام للأمم المتحدة إجراء التحقيقات المحايدة في الوقائع الدموية التي صنعتها قوات الاحتلال، وتفجير الوضع في قطاع غزة، واستهداف المناطق المدنية في أنحاء القطاع، كما في مدينة دمشق.



وشهد القطاع تصعيدًا صهيونيا على مدار يومين، بدأ باغتيال القيادي البارز في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا بمنزله شرقي مدينة غزة فجر الثلاثاء، وأدى لاستشهاد 34 مواطنًا.

وردت المقاومة بإطلاق مئات القذائف الصاروخية باتجاه أهداف إسرائيلية بين "غلاف غزة" و"تل أبيب"، ما أسفر عن إصابة عدد من المستوطنين، ووقوع أضرار مادية.