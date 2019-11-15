Responsive image

19
نوفمبر

الثلاثاء

26º

19
نوفمبر

الثلاثاء

 خبر عاجل
  • في اعقاب اطلاق الصواريخ بينيت يعقد جلسة مشاورات أمنية بحضور كوخافي
     منذ حوالى ساعة
  • المتحدث باسم جيش الاحتلال: إطلاق 4 صواريخ من سوريا، حيث تم اعتراضها من قبل القبة الحديدية، ولم يسقط أي منها داخل البلاد.
     منذ حوالى ساعة
  • السيناتور بيرني ساندرز: المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية ومرة أخرى يعزل ترمب واشنطن لإرضاء قاعدته المتطرفة
     منذ 10 ساعة
  • بومبيو: الولايات المتحدة لم تعد تعتبر أن المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي
     منذ 12 ساعة
  • حرس الثورة: نثني على وعي الشعب وقدرته على كشف مخطط الأعداء المشؤوم والتمييز بين صفوف المعترضين ومثيري الشغب
     منذ 21 ساعة
  • حرس الثورة: سنرد بحزم في حال استمرار أي نوع من الإخلال الأمني وأعمال الشغب التيتزعزع استقرار الشعب
     منذ 21 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:52 صباحاً


الشروق

6:17 صباحاً


الظهر

11:40 صباحاً


العصر

2:37 مساءاً


المغرب

5:02 مساءاً


العشاء

6:32 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

قطع مياه الشرب عن 8 مناطق بمدينة أسوان لمدة 9 ساعات

منذ 4 يوم
عدد القراءات: 704
قطع مياه الشرب عن 8 مناطق بمدينة أسوان لمدة 9 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، عن قطع مياه الشرب ب8 مناطق داخل مدينة أسوان، مساء اليوم الجمعة، ولمدة 9 ساعات.

وذكرت الشركة فى بيان لها، أنه نظراً لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأعمال ربط الغاطس الجديد على خط طرد الصرف الصحى القائم بمحطة رفع صرف صحى سعد زغلول بأسوان وهو ما سيترتب عليه قطع مياه الشرب عن مناطق "عباس فريد – الكورنيش – أطلس – الجزيرة – صالح حرب – الكسارة – الناصرية - الشيخ هارون"، وذلك اعتباراً من الساعة الحادية عشر مساء اليوم الجمعة وحتى الساعة التاسعة من صباح اليوم التالى السبت.

وتهيب محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير إحتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers