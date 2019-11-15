قطع مياه الشرب عن 8 مناطق بمدينة أسوان لمدة 9 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، عن قطع مياه الشرب ب8 مناطق داخل مدينة أسوان، مساء اليوم الجمعة، ولمدة 9 ساعات.

وذكرت الشركة فى بيان لها، أنه نظراً لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأعمال ربط الغاطس الجديد على خط طرد الصرف الصحى القائم بمحطة رفع صرف صحى سعد زغلول بأسوان وهو ما سيترتب عليه قطع مياه الشرب عن مناطق "عباس فريد – الكورنيش – أطلس – الجزيرة – صالح حرب – الكسارة – الناصرية - الشيخ هارون"، وذلك اعتباراً من الساعة الحادية عشر مساء اليوم الجمعة وحتى الساعة التاسعة من صباح اليوم التالى السبت.

وتهيب محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير إحتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.