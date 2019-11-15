تعرف على أماكن قطع الكهرباء اليوم بمدينة طنطا

أعلن قطاع كهرباء غرب الغربية، التابع لشركة كهرباء جنوب الدلتا، فصل التيار الكهربائي، اليوم الجمعة، من الساعة السادسة صباحاً، وحتى الساعة التاسعة صباحا،عن المحول رقم (1) بمحطة محولات طنطا بـ "سبرباي"، جهد 66/11 ك.ف، وذلك لنقل الكابلات على الخلايا الجديدة ABB.



وأوضحت، أن المناطق التي سوف تتأثر بفصل التيار الكهربائي، خلال تلك الفترة الزمنية بمدينة طنطا هى، شارع حسان بن ثابت والشوارع المجاورة، وشارع عمر بن عبد العزيز والشوارع المجاورة، وشارع معاوية حتى مستشفي دار الشفاء، وقحافة من أعلى السريع أمام شركة الكهرباء، ومصنع الطيبى، وحي الغفران، وخلف مديرية الزراعة، ومنطقة الاستاد.