Responsive image

19
نوفمبر

الثلاثاء

26º

19
نوفمبر

الثلاثاء

 خبر عاجل
  • في اعقاب اطلاق الصواريخ بينيت يعقد جلسة مشاورات أمنية بحضور كوخافي
     منذ حوالى ساعة
  • المتحدث باسم جيش الاحتلال: إطلاق 4 صواريخ من سوريا، حيث تم اعتراضها من قبل القبة الحديدية، ولم يسقط أي منها داخل البلاد.
     منذ حوالى ساعة
  • السيناتور بيرني ساندرز: المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية ومرة أخرى يعزل ترمب واشنطن لإرضاء قاعدته المتطرفة
     منذ 10 ساعة
  • بومبيو: الولايات المتحدة لم تعد تعتبر أن المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي
     منذ 12 ساعة
  • حرس الثورة: نثني على وعي الشعب وقدرته على كشف مخطط الأعداء المشؤوم والتمييز بين صفوف المعترضين ومثيري الشغب
     منذ 21 ساعة
  • حرس الثورة: سنرد بحزم في حال استمرار أي نوع من الإخلال الأمني وأعمال الشغب التيتزعزع استقرار الشعب
     منذ 21 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:52 صباحاً


الشروق

6:17 صباحاً


الظهر

11:40 صباحاً


العصر

2:37 مساءاً


المغرب

5:02 مساءاً


العشاء

6:32 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

تعرف على أماكن قطع الكهرباء اليوم بمدينة طنطا

منذ 4 يوم
عدد القراءات: 536
تعرف على أماكن قطع الكهرباء اليوم بمدينة طنطا

أعلن قطاع كهرباء غرب الغربية، التابع لشركة كهرباء جنوب الدلتا، فصل التيار الكهربائي، اليوم الجمعة، من الساعة السادسة صباحاً، وحتى الساعة التاسعة صباحا،عن المحول رقم (1) بمحطة محولات طنطا بـ "سبرباي"، جهد 66/11 ك.ف، وذلك لنقل الكابلات على الخلايا الجديدة ABB.


وأوضحت، أن المناطق التي سوف تتأثر بفصل التيار الكهربائي، خلال تلك الفترة الزمنية بمدينة طنطا هى، شارع حسان بن ثابت والشوارع المجاورة، وشارع عمر بن عبد العزيز والشوارع المجاورة، وشارع معاوية حتى مستشفي دار الشفاء، وقحافة من أعلى السريع أمام شركة الكهرباء، ومصنع الطيبى، وحي الغفران، وخلف مديرية الزراعة، ومنطقة الاستاد.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers