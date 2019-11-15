مصرع شخصين وإصابة 16 آخرين فى انقلاب أتوبيس على طريق " المحلة – طنطا"

لقي شخصان مصرعهما، فيما أصيب 16 آخرون، اليوم الجمعة، إثر انقلاب أتوبيس خاص بالزراعات على جانب طريق " المحلة - طنطا" بمحافظة الغربية .



كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية ، قد تلقى إخطارًا بمصرع شخصين وإصابة 16 آخرين في حادث انقلاب أتوبيس على طريق "المحلة – طنطا" فى الأرض الزراعية المجاورة للطريق، إثر اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وتبين من الفحص، أن الأتوبيس تابع لشركة خاصة لنقل الركاب "مشروع السرفيس الداخلى".

تم نقل المصابين والمتوفين إلى المستشفى الجامعي بطنطا لتلقى العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.