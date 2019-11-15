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الأرجنتين تحسم موقفها من اللعب بالأراضي الفلسطينية المحتلة

منذ يوم
عدد القراءات: 319
الأرجنتين تحسم موقفها من اللعب بالأراضي الفلسطينية المحتلة

أعلن الاتحاد الأرجنتيني، أن ميسي وزملائه سيخضون المباراة الودية أمام الأوروغوياني، يوم الاثنين المقبل، على ملعب "بلومفيلد" في تل أبيب بالأراضي المحتلة.

 

وكان نشطاء قد طالبوا نجمي برشلونة الإسباني ليونيل ميسي ولويس سواريز بعدم المشاركة في  المباراة المقررة في في الأراضي الفلسطينية المحتلة بين منتخبي بلادهما.
وينتظر أن يصل المنتخب الأرجنتيني بقيادة نجمه ليونيل ميسي، قبل موعد المباراة بيوم واحد، بينما يصل منتخب الأوروغواي، يوم السبت القادم، ولكن الشكوك لا تزال قائمة حول إقامة المباراة بالرغم من موافقة الأرجنتين، وذلك بسبب رفض لاعبين من منتخب الأوروغواي اللعب في إسرائيل.


وشن نشطاء إسبان مناصرين للقضية الفلسطينية، حملة للضغط على نجمي برشلونة الأرجنتيني والأوروغواياني، من أجل رفض خوض اللقاء.

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