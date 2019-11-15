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"متحدون ضد الكراهية".. حملة إعلامية في الهند لنصرة الفلسطينيين وأهالي غزة

منذ يوم
عدد القراءات: 263
"متحدون ضد الكراهية".. حملة إعلامية في الهند لنصرة الفلسطينيين وأهالي غزة

أطلقت مجموعة من المنظمات المناصرة لفلسطين في الهند، حملة إعلامية رافضة للعدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة، تحت عنوان "متحدون ضد الكراهية".


وتصدرت الحملة الإعلامية وسم  #StopIsraeliTerror الذي بلغ أكثر من ربع مليون تغريدة، وصنف على مستوى الهند بالمرتبة الأولى لساعات طويلة، واحتل ترتيبا متقدما عالميا.

 وأكد القائمون على الحملة أنها واحدة من فعاليات كثيرة تقوم في الهند لنصرة الشعب الفلسطيني، مشيرين إلى أنه ينضم إلى هذه الفعاليات عشرات من نواب البرلمان وآلاف الصحفيين والطلاب والمفكرين.

 

وقال القائمون على الحملة إنها تهدف إلى مناصرة أهالي قطاع غزة خلال العدوان الصهيوني الأخير عليهم، إلى جانب توضيح الرواية الفلسطنيية في ظل محاولات الاحتلال اختراق الهند، التي تعد نصيرا تاريخيا للشعب الفلسطيني.

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