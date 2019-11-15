حبس مالك الأرض المار بها «خط أنابيب حريق إيتاى البارود» 4 أيام

قررت نيابة إيتاى البارود، حبس مالك الأرض المار بها خط أنابيب البترول التي شهدت حريقًا مروعاً راح ضحيته 7 أشخاص وأصيب 16 آخرون، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وقررت النيابة حبس «ن. ش» 70 سنة، مالك الأرض المار بها خط الأنابيب في منطقة حدوث التسرب البترولى، في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة ، بعد قيام لصوص بسرقة البنزين من خط الأنابيب المار بالقرية وحدوث تسرب إلى الترعة المجاورة والتى قام الأهالى بملء الأوانى و«الجراكن» بالبنزين من الترعة.

كانت عزبة المواسير، التابعة لمركز شرطة إيتاي البارود، شهدت حريق أدى لوفاة 7 أشخاص تم التعرف على 2 منهم فقط وقررت النيابة العامة إجراء تحليل DNA لتحديد هوية 5 جثامين أخرى، وأصيب 16 آخرون في الحادث.