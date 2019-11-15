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اشتية: توصّلنا لتوافق لعقد الانتخابات عقب موافقة حماس

منذ يوم
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اشتية: توصّلنا لتوافق لعقد الانتخابات عقب موافقة حماس

قال رئيس حكومة رام الله محمد اشتية خلال لقائه نظيره السويدي في السويد الخميس ، إنه توصل إلى توافق وطني من أجل عقد الانتخابات عقب موافقة حركة حماس وعزمها إرسال رسالة تعلن فيها موافقتها على عقدها ضمن النقاط التي وضعها الرئيس محمود عباس.

وأضاف ، إننا مصرّون على إجراء الانتخابات وبدأنا تذليل العوائق لعقدها، "لأن فلسطين بحاجة لاستعادة الاشعاع الديمقراطي وتجديد الدماء في مؤسساتها، والعمل على رفع مشاركة الشباب والنساء بصنع القرار."

وأعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الأحد، عن سلسلة تنازلات لـ"تذليل أي عقبات في سبيل إنجاز ملف الانتخابات الفلسطينية".

وقال هنية خلال مؤتمر صحفي إن "حماس تحلّت بمرونة ومسؤولية وإيجابية عالية من وحي مسؤوليتها الوطنية ".

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